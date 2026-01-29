Arisa segue il trend della triangle scarf ecco come si prepara a Sanremo 2026

Arisa si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026, e lo fa seguendo il trend della triangle scarf. Tra prove e sessioni in studio, la cantante ha sfoggiato un dettaglio originale nel suo look, che non passa inosservato.

Arisa si sta preparando per salire sul palco di Sanremo 2026 e, tra prove trucco e sessioni musicali in studio, spunta un dettaglio molto particolare nei suoi look. Si tratta della triangle scraf, che tiene la gola al caldo ed l'accessorio must have più amato dalle star quest'inverno.

