Ardea lo sportello per l’endometriosi di Tor San Lorenzo si sposta a Colle Romito

Ardea sposta lo sportello per l’endometriosi da Tor San Lorenzo a Colle Romito. L’associazione che gestisce il servizio ha confermato l’apertura, rispettando gli impegni presi con i cittadini. Da oggi, le persone che cercano supporto e informazioni potranno rivolgersi nel nuovo punto di ascolto, che rimane aperto negli stessi orari di sempre. La decisione mira a migliorare l’accesso ai servizi e a garantire un aiuto più vicino a chi ne ha bisogno.

Ardea, 29 gennaio 2025 – “Come era giusto che avvenisse e nel rispetto degli impegni presi con la collettività, siamo contenti di annunciare l’apertura al pubblico, nei giorni e negli orari già prestabiliti da tempo, dello sportello di accoglienza, ascolto e orientamento per l’endometriosi, nella zona limitrofe a Tor San Lorenzo, ovvero, a Colle Romito. Purtroppo, per lo sportello che doveva essere aperto nella delegazione di Tor San Lorenzo – dichiara il Dott. Massimo Catalucci, Presidente del Gruppo Sociale Difesa Valori e Diritti 4.0 ETS – oltre al problema delle chiavi, sono subentrate altre problematiche, non dovute a nostre responsabilità, per cui il Comune di Ardea non ci può più garantire, come da convenzione sottoscritta in data 29122026, l’accesso ai locali suddetti nei giorni e negli orari, nonché nelle modalità e nei termini, precedentemente concordati tra i nostri enti”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Ardea Endometriosi

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ardea Endometriosi

Argomenti discussi: Ardea, volano gli incassi delle tasse (e la percentuale alla società privata); Assalto nella notte a uno sportello bancomat della Banca Popolare nel Frusinate - Quotidiano La Voce.

Apre il 2 febbraio lo sportello per la presentazione dei progetti dell'avviso Supporto all'invecchiamento attivoSlitta l’apertura dello sportello per la presentazione di progetti per favorire l’invecchiamento attivo degli over 65. La nuova data dalla quale sarà possibile presentare i progetti è lunedì 2 febbrai ... regione.abruzzo.it

Lo Sportello per stranieri di Pioltello rischia la chiusura: cosa sta succedendo e perché è un servizio necessarioLa Sindaca di Pioltello ha dichiarato l’intenzione di voler chiudere lo sportello per stranieri del Comune. I residenti si sono mobilitati lanciando una raccolta firme per impedirlo: È un servizio ... fanpage.it

ARDEA - Venerdì, 16 gennaio 2026 – COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DELEGAZIONE TOR SAN LORENZO Ci dispiace segnalare alla cittadinanza che anche questo venerdì (16/01/2026), come già accaduto la scorsa settimana (09/01/2026), purtroppo, la no - facebook.com facebook