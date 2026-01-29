Apre il Cau di Castelsangiovanni lunedì 2 febbraio l’inaugurazione

Questa mattina alle 8, a Castelsangiovanni, apre ufficialmente il nuovo Centro di assistenza e urgenza (Cau) dell’ospedale della Val Tidone. L’inaugurazione è stata molto attesa, e ora il centro è pronto a ricevere i primi pazienti. Con questa apertura, si punta a migliorare i servizi di emergenza nella zona.

Alle 8 di lunedì 2 febbraio apre il Centro di assistenza e urgenza (Cau) dell'ospedale della Val Tidone. Con l'avvio del servizio, si completa la programmazione provinciale condivisa con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Il Cau di Castel San Giovanni si aggiunge infatti a quelli di.

