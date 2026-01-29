Appiano Gentile Inter | nerazzurri di ritorno dalla Germania

Questa mattina l’Inter è tornata ad Appiano Gentile dopo le partite in Germania. La squadra si prepara ora al prossimo impegno, con alcuni giocatori ancora infortunati e altri in fase di recupero. I dirigenti seguono attentamente la situazione degli infortunati e valutano le possibilità di convocarli per le prossime partite. I tifosi aspettano di sapere se ci saranno novità di formazione per il prossimo match.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra

