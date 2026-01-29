Appelli ripetuti su Gaza ma censura il 7 ottobre Ecco perché Ghali non è modello di pacifismo

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Ghali salirà sul palco per cantare. La sua presenza ha già fatto discutere, tra chi lo vede come simbolo di integrazione e chi invece lo critica per alcune sue prese di posizione. Le polemiche sono scatenate anche dal fatto che il rapper ha ripetutamente chiesto di aprire un dibattito su Gaza, ma in quei giorni il governo italiano ha censurato le notizie e le voci che arrivavano dall’area. Un gesto che ha alimentato le tensioni e messo in

Il fatto: alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Ghali canterà. Sarà uno dei volti artistici dell'evento più importante che l'Italia ospiterà nei prossimi anni, il momento simbolicamente più alto dei Giochi, quello in cui un Paese si presenta al mondo. Serve gente presentabile, capace di dire al mondo cose nel più adeguato spirito olimpico. È questo Ghali la persona giusta (memorabile dalla sua "Ninna Nanna" questa frase: «Good Times Good times, non mi rompere i coglioni con i Good vibes»)? Direi proprio di no. E ora vediamo perché. Dal 7 ottobre sono passati 844 giorni.

