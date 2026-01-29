Il Napoli si ritrova a metà stagione senza più chance di vincere il campionato e senza più la possibilità di arrivare lontano in Champions. Ieri sera è stato eliminato dalla competizione europea, e in campionato l’Inter ha ormai dieci punti di vantaggio. La squadra di Spalletti dovrà ora concentrarsi sul secondo posto e sui prossimi impegni, sperando in una reazione che possa cambiare il corso della stagione.

Il Napoli si ritrova a gennaio fuori da tutto: dalla lotta scudetto, l’Inter è avanti dieci punti, e dalla Champions (è stato eliminato ieri sera). La Gazzetta con Fabio Licari ne scrive: Apparentemente il Napoli è fuori da tutto, l’Inter è dieci punti avanti in classifica e venti nel morale. Conte dovrà recuperare mentalmente i suoi, oltre che dagli infortuni.Ora sa che Vergara è un titolare in più. Vergara che ha preso in mano il Napoli sull’orlo del baratro, dopo venti minuti, per il rigore dell’infaticabile Enzo Fernandez, uno che resta in partita dall’inizio alla fine. Napoli trentesimo davanti al Copenaghen, stessi punti (8) ma miglior differenza reti, ed è la beffa peggiore perché i tre punti fattibilissimi in Danimarca avrebbero lanciato Conte nei playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Apparentemente il Napoli è fuori da tutto: campionato e Champions

Il Napoli esce dalla Champions dopo una sconfitta sul proprio campo contro il Chelsea.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Copenhagen in una partita fondamentale della fase a gironi di Champions League.

SE IL NAPOLI NON VINCE É FUORI DALLA CHAMPIONS

