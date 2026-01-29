Apoteosi Mourinho! Sorpresa in Champions League | il Benfica vola grazie a Trubin al 98?

Lisbona, 28 gennaio 2026 – Una serata che nessuno dimenticherà al Da Luz. Il Benfica sorprende tutti battendo 4-2 il Real Madrid, ma la vera sorpresa arriva negli ultimi secondi. Al 96’, il portiere ucraino Anatoliy Trubin prende il coraggio e si lancia in avanti su un calcio piazzato. Con un colpo di testa, segna il gol che cambia le sorti della partita e, forse, della stagione. Mourinho può sorridere, ma questa volta il protagonista assoluto è stato il portiere.

Lisbona, 28 gennaio 2026 – Finale fuori da ogni copione al Da Luz. Il Benfica batte 4-2 il Real Madrid e lo fa con l’episodio che sposta una stagione: al 96’ il portiere ucraino Anatoliy Trubin sale nell’area avversaria su calcio piazzato e, di testa, firma la rete che vale molto più di un gol. Quel colpo, infatti, non serve solo a chiudere la partita, ma a ribaltare gli incastri della classifica: Benfica al 24° posto, qualificazione conquistata per differenza reti. L’azione che vale un passaggio del turno. Ultima palla, ultima chance. Punizione dalla trequarti, Trubin si presenta in area come un centravanti aggiunto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Benfica RealMadrid Champions League, i risultati della serata: la Juventus supera il Benfica di Mourinho, l’Atalanta cade a sorpresa contro il Bilbao Nella penultima giornata di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sorpresa dal Bilbao. Classifica Champions League, i risultati della serata: la Juventus supera il Benfica di Mourinho, l’Atalanta cade a sorpresa contro il Bilbao Ecco i risultati della penultima giornata di Champions League: la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sconfitta dal Bilbao. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Benfica RealMadrid Argomenti discussi: Apoteosi Mourinho! Sorpresa in Champions League: il Benfica vola grazie a Trubin al 98?.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.