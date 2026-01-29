Apokolips o Stati Uniti D’America? Il Quarto Mondo è tra noi
La politica americana si fa sempre più simile a un fumetto. Nei giorni scorsi circolano voci su un possibile ruolo di Lex Luthor alla Casa Bianca, mentre l’attuale presidente si mostra sempre più deciso a usare toni forti. Tra malumori e dichiarazioni, il confine tra realtà e sceneggiatura sembra ormai sottile.
Se qualche tempo fa avevamo ipotizzato Lex Luthor a gestire, realmente, la Casa Bianca, torniamo oggi alla carica per tracciare un nuovo parallelo utilizzando ancora una volta l’universo DC e l’arancionissimo presidente degli Stati Uniti. Questa volta abbiamo scomodato, purtroppo, il Re dei fumetti, Jack Kirby in persona, e una delle sue creazioni più iconiche e cattive d’eccellenza: Darkseid. Qualcosa ci dice che il sovrano di Apokolips e il Presidente Trump hanno più di qualche tratto in comune e che noi metteremo sotto i riflettori, per far ridere ma anche riflettere. Il Quarto Mondo. Prima di partire, è sempre bene fare un piccolo excursus storico per i neofiti: cos’è il Quarto Mondo? Nel 1970, col ritorno di Jack Kirby in DC, egli creò questa saga e ipotizzò un’intera mitologia legata a entità spaziali in continuo conflitto tra loro chiamate Nuovi Dei. 🔗 Leggi su Screenworld.it
