La politica americana si fa sempre più simile a un fumetto. Nei giorni scorsi circolano voci su un possibile ruolo di Lex Luthor alla Casa Bianca, mentre l’attuale presidente si mostra sempre più deciso a usare toni forti. Tra malumori e dichiarazioni, il confine tra realtà e sceneggiatura sembra ormai sottile.

Se qualche tempo fa avevamo ipotizzato Lex Luthor a gestire, realmente, la Casa Bianca, torniamo oggi alla carica per tracciare un nuovo parallelo utilizzando ancora una volta l’universo DC e l’arancionissimo presidente degli Stati Uniti. Questa volta abbiamo scomodato, purtroppo, il Re dei fumetti, Jack Kirby in persona, e una delle sue creazioni più iconiche e cattive d’eccellenza: Darkseid. Qualcosa ci dice che il sovrano di Apokolips e il Presidente Trump hanno più di qualche tratto in comune e che noi metteremo sotto i riflettori, per far ridere ma anche riflettere. Il Quarto Mondo. Prima di partire, è sempre bene fare un piccolo excursus storico per i neofiti: cos’è il Quarto Mondo? Nel 1970, col ritorno di Jack Kirby in DC, egli creò questa saga e ipotizzò un’intera mitologia legata a entità spaziali in continuo conflitto tra loro chiamate Nuovi Dei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Apokolips o Stati Uniti D'America? Il Quarto Mondo è tra noi

La strategia militare degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump ha mostrato un impegno costante in diverse aree del mondo, tra cui Medio Oriente, Africa e America Latina.

È stato firmato un protocollo d’intesa tra la Fondazione e l’associazione dei Marchigiani in America, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità lauretane e quelle marchigiane all’estero.

Negli Stati Uniti cresce la tensione politica e istituzionale mentre prende forma quella che, secondo fonti di intelligence, potrebbe essere la vera strategia di Donald Trump per evitare l’impeachment e proteggere la propria agenda. Al centro del dibattito ci sono - facebook.com facebook

#Tg2000 - #StatiUniti, #tensioni e clima di paura a #Minneapolis #28gennaio #Tv2000 #Ice #Immigrazione #Trump @tg2000it x.com