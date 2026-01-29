Apertura di Amazon si cercano figure per la fase operativa e tecnica

Amazon apre le porte del suo nuovo polo logistico all’Interporto e inizia a cercare personale. Le prime assunzioni riguardano figure per la parte operativa e tecnica. L’azienda ha comunicato che le selezioni sono in corso e che le assunzioni sono una tappa fondamentale in vista dell’apertura prevista per settembre. La notizia ha già suscitato interesse tra i candidati della zona, pronti a mettersi in gioco.

L'attesa per l'apertura del nuovo polo logistico Amazon, prevista per settembre all' Interporto, entra in una fase cruciale con l'avvio di nuove e importanti ricerche di personale. Amazon Italia Logistica strl ha infatti pubblicato ulteriori posizioni aperte per figure specializzate che andranno a comporre l'ossatura operativa e tecnica dell' hub marchigiano. Le opportunità riguardano diversi ambiti, dalla gestione dei dati alla manutenzione tecnologica. Tra le figure ricercate spicca il " trainer ", figura chiave per l'onboarding e il potenziamento delle competenze dei dipendenti, dai neoassunti ai manager.

