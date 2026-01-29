Massellani elimina, ma poi saluta agli ottavi. L’azzurrino di 18 anni si ferma negli ottavi del torneo junior, sia in singolo che in doppio. Nel singolo perde contro l’americano Keaton Hance, mentre in doppio, insieme a Matteo Gribaldo, viene battuto dalla coppia KonduriHance. La sua corsa al torneo si ferma qui, lasciando spazio alle altre giovani promesse.

Dunque il risultato di Lorenzo Musetti non verrà superato neanche quest'anno. Il carrarino rimane l'ultimo italiano capace di raggiungere i quarti dell'Australian Open junior. Era il 2019, Lorenzo poi vinse il torneo. Sette anni dopo Simone Massellani ci è andato vicino, ha accarezzato il traguardo sia in singolare che in doppio con Matteo Gribaldo, ma non ce l'ha fatta. Il piemontese si è infatti spinto agli ottavi nei due tabelloni, trovando il semaforo rosso per mano, curiosamente, dello stesso avversario: l'americano Keaton Hance, anche lui classe 2008 ma già n.1218 Atp e quarta forza del seeding. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - AO Junior, Massellani che amarezza: fuori agli ottavi sia in singolo che in doppio

Approfondimenti su AO Junior

L’Italia continua a ottenere buoni risultati all’Australian Open, con Massellani che si è qualificato agli ottavi nel torneo junior.

Al via il “Million dollar 1 point slam”, un torneo innovativo degli Australian Open che combina professionisti e amatori in partite di un solo punto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su AO Junior

Argomenti discussi: Australian Open, Massellani agli ottavi. L'Italia sorride anche nel torneo junior; AO Junior: non passa Ciurnelli, ora tocca a Gribaldo e Massellani; Australian Open Jr: Gibaldo out al 2° turno, martedì in campo Massellani; Australian Open Massellani agli ottavi L' Italia sorride anche nel torneo junior.

Australian Open Jr: stop negli ottavi per MassellaniSi interrompe al terzo turno (ottavi) la corsa di Simone Massellani nel singolare all’Australian Open Junior , che si sta disputando sui campi ... sport.tiscali.it

Australian Open Junior: giovedì Massellani va a caccia dei quartiSimone Massellani torna in campo giovedì per il terzo turno (ottavi) del singolare all’Australian Open Junior , che si sta disputando sui campi ... sport.tiscali.it

Alla scoperta del giovane Simone #Massellani, protagonista all' #AusOpen Junior @lapettocastri x.com

Ha compiuto 18 anni da pochi giorni e, alla prima esperienza in carriera in un tabellone Junior di tornei del Grande Slam di tennis, è protagonista agli Australian Open. Lui è Simone ... facebook