Antonioli pensa alla Maceratese | Sammaurese ci servono i punti

La sfida tra Maceratese e Sammaurese si avvicina, con entrambe le squadre che cercano punti per tirarsi fuori dalla zona pericolo. I giocatori sono concentrati e pronti a dare tutto sul campo, consapevoli dell’importanza di questa partita per la loro stagione. Antonioli ha già in mente come affrontare il match, sapendo che ogni risultato conta.

Punti pesanti in palio tra Sammaurese e Maceratese, cioè tra squadre che devono muovere la classifica in uno scontro diretto. "Noi – spiega Mauro Antonioli, da novembre allenatore della Sammaurese – non possiamo perdere tempo e dobbiamo fare risultato considerato il momento". Anche la Maceratese non può dirsi tranquilla, per di più dopo la sconfitta interna con il Sora, altro scontro diretto, e considerando che poi affronterà delle big. "C’è da battagliare tutte le domeniche, i biancorossi non possono dirsi al sicuro ma io farei volentieri a cambio con i loro punti, noi siamo in una condizione in cui non c’è margine di errore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Antonioli pensa alla Maceratese: "Sammaurese, ci servono i punti" Approfondimenti su Maceratese Sammaurese La Sammaurese ci riprova. Ufficializzato Antonioli Serie d. Sammaurese,. Antonioli in panchina Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Maceratese Sammaurese La Maceratese pensa alla Vigor: La squadra è in buone condizioniC’è da farsi trovare subito pronti dopo la pausa per le festività natalizie, domenica infatti torna il campionato e la Maceratese inizierà da Senigallia il girone di ritorno. Al giro di boa la Vigor ... ilrestodelcarlino.it “Per sostituire Buffon avevo scelto Toldo, preferendolo ad Antonioli della Roma e ad Abbiati del Milan, non senza dover affrontare qualche rimbrotto. Ma per fortuna, persino la stampa italiana si rese conto di quanto fosse ridicolo criticare Zoff sulla scelta del p - facebook.com facebook

