antonio marras tris di mostre con la curatela di francesca alfano miglietti

Antonio Marras si prepara a portare in scena tre mostre a febbraio. La curatrice Francesca Alfano Miglietti ha scelto di collegare tutte le esposizioni, che mettono in evidenza come moda e cultura si incontrino. Marras si dimostra ancora una volta uno dei designer più attivi e curiosi nel panorama italiano.

Moda è cultura e lo sa bene Antonio Marras che in questo febbraio sarà coinvolto in ben tre mostre. A fare da filo conduttore alle iniziative è la scelta di Francesca Alfano Miglietti, che ha curato tutte le esposizioni. La prima, MARIA LAIANTONIO MARRAS: PASO DOBLE, sarà inaugurata questa sera alla M77 Gallery di Milano e metterà a confronto le caratteristiche dei due artisti. “Credo che l’arte sia una particolare forma di isolamento, di concentrazione, un modo per estraniarmi dal reale”, ha spiegato lo stilista, “Mentre pasticcio, sono in una bolla, in una sorta di altrove”. L’inedito dialogo, in calendario fino al 16 maggio, si compone di 200 opere, tra disegni, libri, dipinti, collage, installazioni e sculture di Maria Lai (dal 1954 al 2011) e Antonio Marras (dal 2000 al 2025), oltre ad alcuni lavori realizzati a quattro mani come un grande lenzuolo con ricami, e opere inedite. 🔗 Leggi su Panorama.it

