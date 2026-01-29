anticipazioni striscia la notizia tapiro a checco zalone e presenze vip con lorella cuccarini e gabriel garko

Antonio Ricci torna in tv con una puntata ricca di ospiti e sorprese. Dopo settimane di polemiche e critiche, il conduttore conquista di nuovo il pubblico con un episodio che mette in mostra anche personaggi come Lorella Cuccarini, Gabriel Garko e Checco Zalone, a cui viene consegnato il Tapiro. Ricci dimostra di aver recuperato terreno e di saper ancora sorprendere.

Una bella rivincita, quella che Antonio Ricci è riuscito a prendersi una rivincita po’ contro tutti. Tante le critiche subite ma il periodo di pausa forzato ha dato i tuoi frutti. Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto in cambio di tanta fiducia un prodotto nuovo, che sembra in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Una doppietta vincente dopo La Ruota della Fortuna. C’è dunque grande attesa per la seconda puntata di giovedì 29 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Tanti ospiti per lo speciale condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con al loro fianco ben sei veline tutte nuove e una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dopo il successo della prima puntata, torna domani sera su Canale 5 il secondo appuntamento con Striscia la Notizia.

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

