Anticipazioni Don Matteo stasera 29 gennaio 2026 Natalina in pericolo di vita per un malore ma la vera causa è un errore dell' infermiera

Stasera, i telespettatori di Don Matteo assisteranno a un momento di grande tensione. Natalina, la perpetua, viene colpita da un malore improvviso e si trova in gravissime condizioni. Inizialmente si pensa ad una reazione allergica, ma presto emerge la verità: l’errore dell’infermiera, che ha somministrato un sovradosaggio di tranquillante, ha causato il coma. La scoperta rischia di scuotere l’intera comunità e mette in discussione la sicurezza dell’ospedale.

La perpetua finirà in coma e verrà trasferita in terapia intensiva: in un primo momento si parlerà di una reazione allergica a un farmaco, poi però si scoprirà che la causa sarebbe un sovradosaggio di tranquillante somministrato dall'infermiera di turno, un errore che qualcuno all'interno dell'osped.

