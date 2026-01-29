Antalyaspor-Trabzonspor venerdì 30 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 18, Antalyaspor e Trabzonspor si sfidano in una partita che apre il weekend di Super Lig turca. Il Trabzonspor di Tekke cerca punti importanti in trasferta, mentre l’Antalyaspor vuole confermarsi in casa. La gara si presenta aperta, con entrambe le squadre pronti a dare battaglia.

Tocca ancora al Trabzonspor di Tekke aprire il weekend di superlig turca, questa volta con la trasferta sul campo dell’Antalyaspor. Gli Akrepler vengono dalla liberatoria vittoria contro il Genclerbirligi, un successo che in campionato mancata da quasi 3 mesi e che ha riportato la squadra a +4 dalla zona retrocessione. La strada è ancora lunga ma dietro per il momento sembrano avere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

