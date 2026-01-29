Anguillara il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno scrive ai giudici per riavere le sue cose

Un bambino di Anguillara scrive ai giudici per riavere le sue cose. La richiesta arriva dopo un periodo difficile, e il suo desiderio più grande è tornare alla vita di prima, quella che non potrà più riavere. La vicenda fa riflettere sulle conseguenze di eventi che cambiano per sempre le persone più giovani.

Il desiderio più grande di quel bambino non è un regalo nuovo né un futuro lontano, ma qualcosa che non può più tornare: la vita di prima. Le coccole della mamma, il papà libero, i nonni paterni ancora vivi. Il tempo però non si riavvolge, e così l’unico appiglio possibile diventa ciò che resta di quella quotidianità spezzata: gli oggetti, i simboli concreti di un’esistenza che fino a poche settimane fa era normale. A nove anni, dopo aver scritto con leggerezza la letterina a Babbo Natale, si è trovato a dover compilare un elenco ben diverso, quello delle cose da recuperare dalla casa in cui viveva con i genitori, oggi sotto sequestro perché trasformata nella scena di un delitto atroce.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato affidato temporaneamente ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo.

Domani si terrà al tribunale di Roma l'udienza per l'affidamento del bambino di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, coinvolti in una vicenda familiare di recente cronaca.

