Anduril è a caccia di talenti In palio mezzo milione di dollari e un colloquio di lavoro

Anduril lancia il suo primo AI Grand Prix, una gara di droni totalmente autonomi. L’azienda di Palmer Luckey mette in palio mezzo milione di dollari e un colloquio di lavoro per chi supera la sfida. La competizione attirerà molti talenti interessati a dimostrare le proprie capacità nel settore dei droni e dell’intelligenza artificiale.

Anduril, l’azienda defence-tech guidata da Palmer Luckey, ha annunciato il lancio del suo primo AI Grand Prix, una competizione di drone racing completamente autonoma che mette in palio mezzo milione di dollari per il vincitore. L’evento, specificano i vertici dell’azienda, non sarà una competizione fine a se stessa, ma punta ad attrarre e selezionare la prossima generazione di ingegneri e programmatori. Un modello che ricorda da vicino le competizioni di programmazione tramite cui soggetti come Meta (all’epoca ancora The Facebook ) hanno selezionato i loro primi dipendenti. La competizione. L’AI Grand Prix sarà strutturato come una competizione aperta a team universitari e ingegneri indipendenti di tutto il mondo, che dovranno sviluppare software di autonomia in grado di far volare, senza alcun controllo umano, i droni prodotti da Neros Technologies su percorsi ad alta velocità e complessità. 🔗 Leggi su Formiche.net

