Andreani | Centro nascite del Valdarno | numeri fissati oltre oceano
Il consigliere comunale Egiziano Andreani attacca la sanità locale, accusandola di seguire schemi vecchi e influenze straniere. Parla di un sistema che rischia di perdere di vista le esigenze reali dei cittadini, come nel caso del centro nascite del Valdarno, al centro di discussioni e polemiche.
Arezzo, 29 gennaio 2026 – “Anche la sanità locale, purtroppo, è ostaggio di schemi tradizionali e organismi sovranazionali” così il consigliere comunale Egiziano Andreani. "Lo dimostra la vicenda del centro nascite del Valdarno, per il quale un’indicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità fissa a 500 il numero dei parti annui sotto i quali può anche non restare operativa. Da oltre oceano, in sostanza, si stabilisce una soglia, astratta, che non tiene conto della nostra realtà, molto distante dai bisogni del territorio. La politica cerca una soluzione per scongiurare la chiusura di una struttura qualificata, riconosciuta anche dall’Unicef, in grado di servire un’utenza di circa 100. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Valdarno Centro
Punto nascite della Gruccia a rischio chiusura: l’allarme del PRC Valdarno contro lo svuotamento dell’ospedale
Il punto nascite dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia potrebbe chiudere nel 2027, una prospettiva che desta preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali.
Così i cantieri in A1 potrebbero tenere aperto il punto nascite in Valdarno
L’ospedale Santa Maria La Gruccia nel Valdarno rischia la chiusura del punto nascite nel 2024, a causa di un numero di parti inferiore alla soglia minima richiesta.
Ringraziamo Daniele Andreani - Giornalista di Tv Centro Marche per esserci venuto a trovare per parlare dei viaggiatori truffati dall'agenzia viaggi di Fano, la cui è titolare è scomparsa da diverse settimane lasciando tutti senza prenotazioni dopo aver incassat facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.