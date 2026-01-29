Ancora pioggia sulla Toscana centrale allerta gialla per venerdì 30 gennaio

La Toscana centrale si prepara a un’altra giornata di pioggia forte. Domani, venerdì 30 gennaio, le precipitazioni aumentano nel pomeriggio sulle zone interne e lungo la costa, con possibili temporali anche nelle isole dell’Arcipelago. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per tutta la regione.

Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco.Per queste zone la Sala operativa unica della Protezione civile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il 9 gennaio 2026, la Toscana sarà interessata da un'allerta gialla per maltempo, con piogge e vento previsto nel pomeriggio.

La Toscana si prepara a un altro giorno di pioggia e temporali.

Ancora pioggia sulla Toscana centrale e isole, allerta gialla(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Emessa dalla sala operativa unica della Protezione civile regionale un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Toscana centro-occidentale e isole dell'Arcipelago dalle 1 ... msn.com

Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessateIl provvedimento sarà valido per tutta la giornata di venerdì 30 gennaio e riguarda la parte centrale della regione, la costa e le isole dell’arcipelago ... lanazione.it

