Ancora pioggia sulla Toscana centrale allerta gialla per venerdì 30 gennaio
La Toscana centrale si prepara a un’altra giornata di pioggia forte. Domani, venerdì 30 gennaio, le precipitazioni aumentano nel pomeriggio sulle zone interne e lungo la costa, con possibili temporali anche nelle isole dell’Arcipelago. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla per tutta la regione.
Pioggia in aumento nella giornata di domani, venerdì 30 gennaio, in particolare dal pomeriggio sulle zone centrali e costiere della regione, comprese le isole dell’Arcipelago, dove le piogge potranno assumere carattere temporalesco.Per queste zone la Sala operativa unica della Protezione civile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondimenti su Toscana Centrale
Maltempo in Toscana: allerta gialla per pioggia e vento venerdì 9 gennaio
Il 9 gennaio 2026, la Toscana sarà interessata da un'allerta gialla per maltempo, con piogge e vento previsto nel pomeriggio.
Maltempo in Toscana: pioggia e temporali, nuova allerta gialla venerdì 30. Le zone a rischio
La Toscana si prepara a un altro giorno di pioggia e temporali.
Ultime notizie su Toscana Centrale
Argomenti discussi: Continua il maltempo sulla Toscana, codice giallo su tutta la regione e pioggia prevista anche il 29; Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana; In Toscana più freddo, ancora rovesci e neve più bassa; Ancora pioggia e neve sull'Italia, allerta arancione in Sardegna. Maltempo almeno fino al weekend - Allerta vento a Messina, domani chiuse le ville comunali e i cimiteri.
Ancora pioggia sulla Toscana centrale e isole, allerta gialla(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Emessa dalla sala operativa unica della Protezione civile regionale un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Toscana centro-occidentale e isole dell'Arcipelago dalle 1 ... msn.com
Una nuova allerta gialla in Toscana. Piogge e temporali, preoccupa il reticolo minore. Le zone interessateIl provvedimento sarà valido per tutta la giornata di venerdì 30 gennaio e riguarda la parte centrale della regione, la costa e le isole dell’arcipelago ... lanazione.it
ALLERTA #METEO #TOSCANA: ANCORA PIOGGIA, VENTO E MAREGGIATE - facebook.com facebook
Continua il maltempo sulla Toscana, codice giallo su tutta la regione e pioggia prevista anche il 29 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.