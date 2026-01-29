Anagni concerto dell' Orchestra di Fiati della Città di Ferentino
Questa sera ad Anagni si è tenuto il concerto dell’Orchestra di Fiati della Città di Ferentino. Un evento che ha richiamato numerosi appassionati, uniti dall’amore per la musica. La serata si inserisce nel progetto Hernica Saxa 2028, che mira a far dialogue tra le città erniche attraverso le note. La musica, ancora una volta, si dimostra un ponte tra le comunità.
La cultura si ascolta, si condivide, ci unisce. Nell’ambito del progetto Hernica Saxa 2028, la musica diventa linguaggio comune tra le città erniche. Anagni – Sala della Ragione 31 gennaio ore 18:00 Orchestra di Fiati – Città di Ferentino Direttore: Alessandro CelardiUn appuntamento che.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Anagni Orchestra
Colleferro. Successo all’Auditorium “Fabbrica della Musica” per il concerto dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini ed Ernico Simbruini
Domenica 7 dicembre, l'Auditorium “Fabbrica della Musica” di Colleferro ha ospitato un concerto straordinario dell’Orchestra di Fiati dei Monti Prenestini con Ernico Simbruini, attirando un pubblico appassionato.
Successo a Montesilvano per il gran concerto di Natale con l’orchestra di fiati “I Colori del Pentagramma” e il soprano Chiara Tarquini [FOTO]
Ultime notizie su Anagni Orchestra
Argomenti discussi: Big Fat Band di Massimo Pirone in concerto.
"SIMONE MAGLIOCCHETTI LIVE 2026" (Live della settimana). Ciao ragazzi... Sabato si aprono le danze con i live e concerti in questo 2026. Ci vediamo ad Anagni nella sala della Ragione per il concerto CANTANDO POP del mio amico e mentore MASTRO - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.