Levante, cantante italiana nota per il suo stile diretto, si è schierata contro l’Eurovision. Dopo aver detto no all’eventuale partecipazione in caso di vittoria al Festival, ha aperto una polemica, ma lei preferisce parlare di umanità. La sua posizione è chiara: non può ignorare quello che sta succedendo in alcuni Paesi, e in questa occasione ha scelto di mettere in discussione la partecipazione a Vienna, sottolineando i drammi e i genocidi che ancora oggi si verificano nel mondo.

Pasionaria? Piuttosto, donna di princìpi. Il no preventivo all’Eurovision in caso di vittoria al Festival ha messo Levante al centro della polemica, ma lei preferisce smussare i toni parlando semplicemente di umanità, convinta di non poter abbassare lo sguardo davanti alla presenza in gara a Vienna di "un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio in atto". Quell’umanità di cui parla pure Sei tu il brano che la riporta all’Ariston e che racconta nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale. Claudia, iniziamo con una citazione: “Ah, non mi sento le gambe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Amore a Levante: "La mia ballata fisica e sfacciata"

Scopri la ballata intima di Angelina Iennaco, un viaggio emozionale che unisce memoria, amore e silenzi condivisi.

