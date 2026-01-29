Amministrative Azione sarà presente con una propria lista

A poche settimane dalle elezioni comunali di Marcianise, il quadro politico si fa sempre più movimentato. Azione ha annunciato ufficialmente la presenza con una propria lista, mentre le altre forze politiche si preparano a scendere in campo. La campagna elettorale è appena iniziata e già si percepisce un’aria di fermento tra i candidati e gli elettori. Le urne sono previste per maggio e tutti sono pronti a giocare le proprie carte.

Le elezioni comunali a Marcianise dovrebbero svolgersi a maggio e quindi c'è già fermento tra le varie forze politiche. Sarà della partita anche Azione, che ha annunciato la presentazione di una propria lista per le Amministrative.La decisione arriva a seguito della riunione operativa svoltasi.

