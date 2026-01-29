America' s Cup cede l' asfalto a Bagnoli | bloccati i camion diretti al cantiere

Questa mattina a Napoli, via Bagnoli si è trasformata in una scena di disagi. La pioggia incessante ha fatto cedere il manto stradale, creando una voragine al centro della carreggiata. I camion diretti al cantiere sono stati bloccati, e il traffico si è fermato. I residenti e i passanti si sono ritrovati a dover trovare percorsi alternativi per muoversi. La strada resta chiusa in attesa di interventi.

La pioggia battente ha provocato il cedimento del manto stradale in via Bagnoli a Napoli. La voragine, al centro della carreggiata ha determinato il blocco della viabilità. Lo stop ha riguardato anche i camion che sono diretti al cantiere dell’America’s Cup. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - America's Cup, cede l'asfalto a Bagnoli: bloccati i camion diretti al cantiere Approfondimenti su Americas Cup America’s Cup, attivisti bloccano i camion diretti al cantiere: “Bagnoli non è in vendita” – Video Attivisti del comitato ‘Mare Libero’ hanno temporaneamente bloccato il passaggio di alcuni camion diretti ai cantieri dell’America’s Cup. Napoli, si apre voragine a Bagnoli: stop ai tir diretti al cantiere dell'America's Cup Questa mattina una voragine si è aperta in via Bagnoli, nel cuore di Napoli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Americas Cup Argomenti discussi: America’s Cup, presentati i team a Palazzo Reale; La Guerri Napoli cede Saccoccia a Rimini fino al termine della stagione; America’s Cup 2027 a Napoli, la sfida è lanciata: prima regata il 10 luglio. Bagnoli al centro della partita; Blocco stradale a Bagnoli contro i lavori per l’America’s Cup. America's Cup, cede l'asfalto a Bagnoli: bloccati i camion diretti al cantiere(LaPresse) - La pioggia battente ha provocato il cedimento del manto stradale in via Bagnoli a Napoli. La voragine, al centro della carreggiata ... stream24.ilsole24ore.com Bagnoli, l'America's Cup, la colmata e il primo bagno: la verità di ManfrediIl sindaco di Napoli sulla riqualificazione: lavoriamo per una piazza a mare e per restituire il Parco dello sport ai cittadini. Inspiegabili gli attacchi di De Luca ... napolitoday.it America's Cup, cede l'asfalto a Bagnoli: bloccati i camion diretti al cantiere . VIDEO - facebook.com facebook Claudia Sheinbaum presidente del Messico cede alle pressioni e minacce USA e blocca le forniture di petrolio a Cuba secondo quanto riportato da fonti come Reuters Bloomberg The Guardian e vari media italiani es. Limes Sheinbaum ha descritto la decisio x.com

