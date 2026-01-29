Amburgo-Bayern Monaco sabato 31 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa sera l’Amburgo affronta il Bayern Monaco nel match di Bundesliga noto come Nordsudderby. I bavaresi arrivano dopo aver vinto ad Eindhoven e cercano di confermarsi, puntando a una vittoria anche in trasferta. L’incontro si gioca alle 18:30, e le due squadre sono pronte a darsi battaglia per i tre punti.

Non ha fatto sconti il Bayern Monaco, che ad Eindhoven si è preso i 3 punti e oggi cerca un'altra vittoria in Bundesliga sul campo dell'Amburgo in quello che è conosciuto come il Nordsudderby. I Rothoesen di Polzin vanno avanti a piccoli passi ma mantengono 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Utile in questo senso il pareggio a reti bianche contro il St..

