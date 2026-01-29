Ambiente | ok Cdm a Pai dissesti

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un piano per mettere in sicurezza le aree a rischio dissesto nel Lazio. La decisione arriva su proposta del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e riguarda interventi immediati per prevenire eventuali alluvioni e frane. Il governo ha approvato le prime misure, che prevedono interventi di manutenzione e monitoraggio, in modo da proteggere le zone più vulnerabili. È una risposta concreta alle preoccupazioni dei territori colpiti dai dissesti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.