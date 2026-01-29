Ambesi | Oggi Musetti è di un’altra categoria rispetto a Djokovic Sinner sta giocando al 70%

Da oasport.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi durante la trasmissione TennisMania, Massimiliano Ambesi ha commentato la partita di Musetti, dicendo che ora è di un’altra categoria rispetto a Djokovic. Ha anche osservato che Sinner sta giocando al 70%, senza riuscire a esprimersi al massimo. La diretta su YouTube di OA Sport ha visto la partecipazione di Puppo, Ambesi e Monaco, che hanno analizzato i match in tempo reale.

Dario Puppo, assieme a Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. C’è tanto di italiano, tra il dolce e l’amaro, in un tempo nel quale gli Australian Open mai come oggi hanno chiarito che sono due gli italiani di altissimo rango con cui si avrà a che fare per tanti anni a venire, e non solo uno. Si comincia con un’analisi legata a Djokovic-Musetti: “ Non avevo visto partite di Djokovic tranne che contro Maestrelli, qualche spezzone. Lo ritenevo ancora un potenziale pericolo, ma ho visto la partita di questa notte e dal primo gioco ha cercato di accorciare lo scambio per riuscire a guadagnare il tempo, forse conscio del fatto che non poteva sostenere scambi lunghi da dietro. 🔗 Leggi su Oasport.it

ambesi oggi musetti 232 di un8217altra categoria rispetto a djokovic sinner sta giocando al 70

© Oasport.it - Ambesi: “Oggi Musetti è di un’altra categoria rispetto a Djokovic. Sinner sta giocando al 70%”

Approfondimenti su Musetti Djokovic

Ambesi analizza: “Gironi squilibrati alle Finals. Cahill come un padre per Sinner, Djokovic mostra un sistema che scricchiola”

Ambesi puntualizza: “A Musetti manca ancora abbastanza per arrivare a Sinner ed Alcaraz”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Musetti Djokovic

Argomenti discussi: Ambesi: Sinner non è stato favorito: discorsi che danno fastidio. Shelton commette ancora diversi gratuiti; Ambesi: Spero in test più probanti per Sinner. Machac avversario enigmatico per Musetti; Ambesi: Credo nella ‘Sinner Mentality’. La domanda è perché sia stato fatto giocare a quell’ora; Ambesi: L’eliminazione di Fonseca apre il tabellone di Sinner. Cammino duro per Musetti.

Ambesi: Oggi Musetti è di un’altra categoria rispetto a Djokovic. Sinner sta giocando al 70%Dario Puppo, assieme a Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul ... oasport.it

Musetti infortunato, l'azzurro sfiora l'impresa contro Djokovic ma si ritira (avanti di 2 set). Nole: «Ero pronto ad andare a casa»Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... leggo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.