Oggi durante la trasmissione TennisMania, Massimiliano Ambesi ha commentato la partita di Musetti, dicendo che ora è di un’altra categoria rispetto a Djokovic. Ha anche osservato che Sinner sta giocando al 70%, senza riuscire a esprimersi al massimo. La diretta su YouTube di OA Sport ha visto la partecipazione di Puppo, Ambesi e Monaco, che hanno analizzato i match in tempo reale.

Dario Puppo, assieme a Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. C'è tanto di italiano, tra il dolce e l'amaro, in un tempo nel quale gli Australian Open mai come oggi hanno chiarito che sono due gli italiani di altissimo rango con cui si avrà a che fare per tanti anni a venire, e non solo uno. Si comincia con un'analisi legata a Djokovic-Musetti: " Non avevo visto partite di Djokovic tranne che contro Maestrelli, qualche spezzone. Lo ritenevo ancora un potenziale pericolo, ma ho visto la partita di questa notte e dal primo gioco ha cercato di accorciare lo scambio per riuscire a guadagnare il tempo, forse conscio del fatto che non poteva sostenere scambi lunghi da dietro.

Ambesi: "Oggi Musetti è di un'altra categoria rispetto a Djokovic. Sinner sta giocando al 70%"

Argomenti discussi: Ambesi: Sinner non è stato favorito: discorsi che danno fastidio. Shelton commette ancora diversi gratuiti; Ambesi: Spero in test più probanti per Sinner. Machac avversario enigmatico per Musetti; Ambesi: Credo nella ‘Sinner Mentality’. La domanda è perché sia stato fatto giocare a quell’ora; Ambesi: L’eliminazione di Fonseca apre il tabellone di Sinner. Cammino duro per Musetti.

