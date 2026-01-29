Altro incendio Tredici evacuati Donna grave

Un nuovo incendio si è scatenato a Brescia, questa volta in un’altra zona della città. Sono state evacuate 13 persone, mentre una donna è rimasta gravemente ferita. È il secondo rogo in meno di due giorni, e le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per capire le cause. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, che cercano di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Ancora fuoco e fiamme a Brescia, dove si è verificato un altro grave incendio. Il secondo nel giro di 48 ore. I fatti sono accaduti in via Schivardi, in città. Il bilancio è di una donna portata in ospedale in codice rosso e di un altro ferito in modo più lieve, per lui è stato emesso il codice verde. L'incendio si sarebbe sviluppato in un appartamento al secondo piano, per motivi ancora da chiarire da parte dei tecnici del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, attivo a livello regionale. Spetterà agli esperti stabilire dove e perché si siano sprigionate le fiamme. Secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti pare che il rogo sia partito nella cucina di un alloggio al secondo piano del condominio Daniela.

