Altri guai per Fabrizio Corona | è indagato per abusivismo finanziario sulla criptovaluta sanzionata dalla Consob

Fabrizio Corona si trova di nuovo nei guai. Questa volta è indagato per abusivismo finanziario legato alla criptovaluta che aveva lanciato online meno di un anno fa. La Procura di Milano sta approfondendo le sue mosse, dopo che la Consob ha messo i bastoni tra le ruote e bloccato la criptovaluta. La vicenda si fa sempre più complicata e potrebbe avere ripercussioni anche sul suo rapporto con il mondo delle finanze.

Milano, 29 gennaio 2026 – Abusivismo finanziario. È questa l'ipotesi di reato contestata oggi 29 gennaio nelle indagini della Procura di Milano sulla criptovaluta lanciata online da Fabrizio Corona poco meno di un anno fa e poi bloccata con l'intervento della Consob. La commissione in questi giorni ha trasmesso agli inquirenti gli atti della sanzione amministrativa pecuniaria da 200mila euro inflitta all'ex agente fotografico per la violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività riguardo all'offerta al pubblico di quella moneta virtuale, chiamata "memecoin $Corona".

