Questa mattina le polemiche continuano. L’Anm torna a criticare Il Tempo, questa volta accusando il giornale di aver alimentato false ipotesi sulle scorte ai magistrati. La vicenda riguarda un’indagine su un agente di polizia che si è difeso e che, secondo l’Anm, sarebbe stato ingiustamente preso di mira. La questione ha scatenato reazioni e polemiche anche tra i politici, mentre molte persone si chiedono perché si indaghi ancora su un fatto che sembra più una polemica politica che un caso concreto.

Tardo pomeriggio di ieri: nuova clamorosa bufala dell'Anm. In un comunicato, il sindacato dei magistrati ha attaccato violentemente Il Tempo, sostenendo che il nostro giornale, con una «allusione», abbia ventilato la possibilità di privare i magistrati delle scorte. Doppio errore. Primo: noi non facciamo allusioni opache ma affermazioni limpide. Secondo: noi non abbiamo affatto auspicato che i magistrati siano privati delle scorte. Semmai, ci siamo chiesti se, a forza di decisioni provocatorie e scandalose come quella che ha visto incredibilmente messo sotto indagine il poliziotto che si è difeso a Rogoredo da uno spacciatore nordafricano, alcuni magistrati non stiano creando una frattura con gli uomini in divisa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altra bufala dell'Anm che attacca Il Tempo. Le scelte delle toghe sui poliziotti indignano: perché indagare l'agente che s'è difeso?

Le recenti dichiarazioni del segretario dell’Anm riguardo alle toghe rozze e Nordio hanno suscitato polemiche.

