Almeyda mi ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me

Neal Maupay ha appena firmato con il Siviglia. La notizia ha fatto il giro del web in poche ore. L’attaccante francese, che negli ultimi mesi aveva cercato una nuova squadra, ha scelto di trasferirsi in Spagna e vestirà la maglia del club andaluso. Ora Maupay si prepara a una nuova avventura, pronto a dimostrare il suo valore in Liga.
2026-01-29 21:44:00 Il web è in subbuglio: N eal Maupay È già un calciatore Siviglia di pieno diritto. Subito dopo essere stato registrato in LaLiga, il primo acquisto invernale della squadra Nervionense dice di sentirsi “bene, felice e grato di essere qui”. In uno colloquio con i media ufficiali del club, il francese ammette di essere vivo una stagione difficile nella sua squadra precedente, il Olimpico di Marsiglia: “È stato un po’ complicato per me stare in panchina e guardare la squadra giocare ogni fine settimana, ma Sapevo che dovevo essere preparato, allenandomi duramente, perché a gennaio ci sarebbero state delle opportunità per me.🔗 Leggi su Justcalcio.com
