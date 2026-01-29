Almanacco | Giovedì 29 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi è il 29 gennaio, il 29º giorno dell’anno sul calendario gregoriano. Mancano ancora 336 giorni alla fine dell’anno, 337 negli anni bisestili. È un giorno come tanti, ma ogni data ha i suoi eventi e le sue curiosità.

Il 29 gennaio è il 29º giorno del calendario gregoriano. Mancano 336 giorni alla fine dell'anno (337 negli anni bisestili).Santo del giorno: Sant'Afraate.Aforisma di GennaioSe Gennaio sta in camicia, marzo scoppia dalle risaAccadde oggi1886 - Karl.

Lunedì 1 gennaio segna l’inizio dell’anno secondo il calendario gregoriano.

Giovedì 29 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 29 gennaio. Chi è nato in questo giorno è determinato e razionale, con una forte inclinazione all’innovazione pratica. È una persona che ama migliorare ciò che esiste, con metodo e visione ... trevisotoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 29 gennaio Il Sole sorge alle 07:45 e tramonta alle 17:30. Il culmine è alle 12:37. Durata del giorno nove ore e quarantacinque minuti. La Luna sorge alle 05:31 con az - facebook.com facebook