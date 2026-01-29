Almanacco di Giovedì 29 Gennaio 2026

Oggi, il 29 gennaio, segna un giorno di passaggio tra l’inverno e la primavera. Le giornate sono ancora fredde, ma già si percepisce un cambio nella luce. Le notti sono lunghe, ma il sole inizia a fare capolino con maggiore forza. È un momento di attesa, in cui il clima resta freddo, ma la natura comincia a respirare un po’ di speranza.

Il 29 gennaio è un giorno di transizione: l'inverno resta saldo, ma la luce comincia a cambiare tono. Nella storia, questa data ha visto passaggi di potere, scoperte geografiche e momenti politici che hanno segnato epoche. 904 – Sergius III diventa papa: Sergio III esce dal ritiro e assume il papato, succedendo all'antipapa Cristoforo. 661 – Fine del Califfato Rashidun: Con la morte di Ali, si chiude l'era del Califfato Rashidun, aprendo la strada agli Omayyadi. 1814 – Battaglia di Brienne: Durante la Sesta Coalizione, la Francia affronta Russia e Prussia nella battaglia di Brienne. 1819 – Stamford Raffles sbarca a Singapore: Un momento chiave per la fondazione della futura città-stato.

Oggi, 29 gennaio, è il 29° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

L’almanacco di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, segnala l’inizio di un nuovo ciclo con un clima freddo e asciutto.

Giovedì 29 gennaio 2026 | Manuela, Fabrizio e Ivan commentano il Vangelo del giorno

