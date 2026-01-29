Allerta arancione nessun danno grazie al lavoro del consorzio di bonifica

Nonostante le piogge intense nella zona pontina e l’allerta arancione emessa dalla protezione civile, il sistema idrico ha tenuto. Nessun danno si è verificato, grazie al lavoro del consorzio di bonifica che ha monitorato e rafforzato le strutture. La situazione è rimasta sotto controllo anche con il maltempo che ha colpito la regione.

Nonostante le forti piogge che hanno interessato la zona pontina con l'allerta arancione diramata dalla protezione civile, il sistema idrico ha retto. A spiegarlo è il presidente del consorzio di bonifica Lazio sud, Lino Conti: "Le forti perturbazioni che hanno interessato il territorio di Latina.

