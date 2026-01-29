Allerta Android | scoperto un bug che cancella i dati e rende il telefono inutilizzabile

Questa mattina è emerso un nuovo problema che riguarda milioni di utenti Android. Un bug scoperto di recente può cancellare i dati dai telefoni e renderli inutilizzabili. La falla interessa molti dispositivi ancora in uso, e gli esperti stanno lavorando per capire quanto sia grave e come contenere i danni. Per ora, gli utenti sono invitati a fare attenzione e a evitare di scaricare aggiornamenti sospetti.

Utilizzati da centinaia di migliaia di persone nel mondo, i cellulari con sistema operativo Android integrato sono a rischio. Ci sono due modi in cui i tuoi dati possono andare persi ed uno è colpa tua! Il terrore di chi possiede uno Smartphone e spesso – anche sbagliando – ritiene di avere tutta la sua vita all'interno di quello che è pur sempre un oggetto inanimato è proprio questo: perdere tutti i dati salvati, dalle fotografie che ci ricordano i momenti più significativi della nostra vita fino, nei casi più estremi, a password, dati della carta di credito e informazioni riservate molto delicate.

