Allegri non le manda a dire. Durante le ultime ore di mercato, si vocifera che abbia puntato gli occhi su un colpo grosso per rompere le uova nel paniere della Roma. A Milanello si percepisce una certa agitazione, come se qualcosa di importante fosse in arrivo. La sensazione è che Allegri abbia già in mente il suo piano e sta aspettando il momento giusto per scatenarlo.

Nzola Sassuolo, ormai ci siamo! Via libera della Fiorentina: ecco quando sosterrà le visite mediche Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi contatti per il difensore! Prossime ore decisive, ecco perché Marotta sul mercato: «Non siamo in emergenza e non è facile migliorare la rosa. Diaby? Non vi nascondo quella cosa» Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri ce l’ha con la Roma, furto in bella vista: grande sonno di Massara

Approfondimenti su Allegri Roma

In un contesto di tensioni tra allenatori e dirigenti, Zazzaroni ha commentato le recenti dichiarazioni di Spalletti, sottolineando che non ci sono motivi per creare malintesi con Sabatini.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Allegri Roma

Argomenti discussi: Allegri: Maignan ci ha tenuto in piedi. Quando pensavamo di poter vincere, c'è stato il rigore; I numeri della crescita del Milan con Allegri: non è solo fortuna; Allegri: Non pensiamo all’Inter! L’attacco, Pulisic, Leao, Modric, Athekame, Maignan, De Winter…; Allegri nel post di Roma-Milan: Nel primo tempo abbiamo sofferto, poi è cambiata la partita. Il nostro obiettivo è entrare nelle prime...

Allegri furioso nei secondi finali di Cagliari-Milan: Non possiamo prendere questi rischi. Con chi ce l’haAllegri è una furia nei secondi finali di Cagliari-Milan: l'allenatore rossonero ha rimproverato Saelemaekers e Füllkrug per la gestione del pallone ... fanpage.it

Allegri blocca una cessione: ha in mente un nuovo ruolo per lui già a RomaL'allenatore rossonero non vuole lasciar andare il centrocampista inglese: fra i motivi anche la voglia di provarlo in un nuovo ruolo ... milanlive.it

ALLEGRI-CAM Roma Il suo , quello di Leao che lo fa infuriare, l' , la calma finale @DavideBernardi6 BordoCam #RomaMilan è disponibile ora su #DAZN! #Allegri x.com

La Roma-Milan che non si vede in TV: Allegri voleva più concretezza da Leao L’approfondimento di Filippo Rubulotta, ieri all’Olimpico - facebook.com facebook