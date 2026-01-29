Alla Libreria Palomar riprendono i gruppi di lettura in lingua straniera

Alla Libreria Palomar a Bergamo tornano i gruppi di lettura in lingua straniera. Da febbraio, gli appassionati potranno riunirsi per leggere, scambiare opinioni e migliorare il francese o l’inglese. Le sessioni si svolgeranno in via Angelo Mai, 10i, offrendo un’opportunità concreta di praticare e approfondire le lingue straniere in un ambiente informale.

A febbraio un’occasione unica per leggere, condividere e migliorare il tuo francese o il tuo inglese: riprendono i gruppi di lettura in lingua straniera alla Libreria Palomar, a Bergamo in via Angelo Mai, 10i. Il gruppo in francese con Maryline Milesi si incontrerà il mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 dal 25 febbraio al 25 marzo; quello in inglese con Emma Christopherson si riunirà invece il giovedì sempre dalle 18:30 alle 19:30 dal 26 febbraio al 26 marzo. Quota di iscrizione per i 5 incontri 65,00 euro (e il libro scelto acquistabile in libreria). Iscrizioni entro sabato 21 febbraio. Per avere ulteriori informazioni e per iscriversi telefonare al numero 035271323 oppure inviare un’e-mail a info.🔗 Leggi su Bergamonews.it

