Perugia torna a celebrare i suoi santi con la musica. La città organizza di nuovo “All The Saints”, una rassegna che coinvolge l’Orchestra da Camera di Perugia e la Fondazione Perugia Musica Classica. La seconda edizione, presentata a Palazzo della Penna, propone tre concerti gratuiti, uno per ogni santo patrono, in altrettante chiese della città.

Perugia celebra in musica i suoi patroni con il ritorno di “All The Saints“, la rassegna promossa dal Comune con l’Orchestra da Camera di Perugia e la collaborazione della Fondazione Perugia Musica Classica: la seconda edizione, presentata a Palazzo della Penna (foto sopra), rinnova la sua formula di tre concerti a ingresso libero, ognuno per la festa di un santo patrono nella sua chiesa. Si comincia oggi alle 15 con “San Costanzo - Dediche”, nella chiesa di San Costanzo e si prosegue il 10 agosto alle 19 nel Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo per finire sabato 7 novembre, alle 21 nella Chiesa di Sant’Ercolano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All The Saints Concerti per i patroni di Perugia

Approfondimenti su Perugia Patroni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Perugia Patroni

Argomenti discussi: All The Saints Concerti per i patroni di Perugia; Musica per i santi patroni; I migliori anni '80 allo Stone Rose con Monia & the Saints Band il 31 gennaio 2026; Torna All the Saints: l’Orchestra da Camera di Perugia celebra in musica i patroni della città.

All The Saints Concerti per i patroni di PerugiaNovità e conferma per la rassegna musicale che debutta oggi, a San Costanzo. E prosegue con San Lorenzo e Sant’Ercolano ... lanazione.it

Torna All the Saints: l’Orchestra da Camera di Perugia celebra in musica i patroni della cittàdi Danilo Nardoni Per celebrare in musica il legame tra la città e i suoi santi patroni, torna anche quest’anno All the Saints, rassegna concertistica a ingresso gratuito promossa dal Comune con l’Orc ... umbria24.it

Torna All the Saints: l’Orchestra da Camera di Perugia celebra in musica i patroni della città x.com

Mercoledì 28 gennaio presenteremo in conferenza stampa la seconda edizione di ALL THE SAINTS, rassegna concertistica a ingresso gratuito ideata per celebrare in musica i Santi patroni di Perugia, progetto promosso dal Comune di Perugia / Cultura Co - facebook.com facebook