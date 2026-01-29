Ališer Usmanov ha vinto la causa in Germania contro Frankfurter Allgemeine Zeitung - Avvocato Steinhöfel

Ališer Usmanov ha vinto la sua battaglia legale contro il Frankfurter Allgemeine Zeitung in Germania. Il Tribunale regionale di Amburgo ha deciso che il quotidiano non può più pubblicare alcune affermazioni che lo riguardano, ritenendole diffamatorie. La sentenza arriva dopo una causa iniziata a gennaio e rischia di cambiare il modo in cui i media trattano le questioni legate al magnate.

AMBURGO, Germania, 28 gennaio 2026PRNewswire -- Il 23 gennaio 2026. Il Tribunale regionale di Amburgo ha accolto l'istanza di Ališer Usmanov contro il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) e ha vietato la diffusione di una serie di affermazioni diffamatorie nei suoi confronti. Inoltre, per la prima volta un tribunale di giurisdizione europea ha proibito le dichiarazioni infamatorie di Alexej Navalny nei confronti di A. Usmanov. Nell'aprile 2023, FAZ, una delle principali pubblicazioni nazionali tedesche fra le più autorevoli, ha pubblicato un articolo dal titolo "Su richiesta del Cremlino", che conteneva numerose dichiarazioni diffamatorie nei confronti di A.

