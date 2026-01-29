Alfonso Signorini chiede i danni a Fabrizio Corona dopo Falsissimo

Alfonso Signorini ha deciso di passare alle vie legali contro Fabrizio Corona. Dopo che il giudice Roberto Pertile ha ordinato la rimozione di tutti i contenuti su Signorini e ha vietato di pubblicarne di nuovi, Corona ha continuato a parlare del conduttore del Grande Fratello. Ora, Signorini chiede i danni e si prepara a fare causa. La situazione si fa sempre più tesa nel caso Falsissimo.

Il caso Falsissimo entra in una fase decisiva e potrebbe costare molto caro a Fabrizio Corona. Dopo l'ordinanza del giudice Roberto Pertile, che imponeva la rimozione di tutti i contenuti riguardanti Alfonso Signorini e il divieto di pubblicarne di nuovi, l'ex re dei paparazzi avrebbe continuato a parlare del conduttore del Grande Fratello. Una scelta che, secondo quanto riportato da Fanpage.it, ha spinto Signorini a chiedere ufficialmente la liquidazione dei danni in sede civile. Alfonso Signorini ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di duemila euro per ogni volta che si è violata l'ordinanza del tribunale.

