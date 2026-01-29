Alexander Zverev chi è il tennista che sfiderà Alcaraz | le denuncia per violenze dell' ex e la nuova compagna

Alexander Zverev torna a far parlare di sé. Il tennista tedesco si prepara a sfidare Carlos Alcaraz negli Australian Open, ma la sua presenza in campo è accompagnata da ombre. Zverev ha infatti affrontato accuse di violenze da parte dell’ex compagna e ha recentemente annunciato una nuova relazione che ha attirato l’attenzione. Mentre gli appassionati seguono con attenzione il torneo, lui si concentra sulla sfida che potrebbe cambiare il suo destino nel circuito.

Chi può battere Carlos Alcaraz, oltre a Sinner? È quello che si chiedono gli appassionati di tennis mentre gli Australian Open entrano nella fase decisiva. In semifinale il numero uno al mondo avrà di fronte il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero tre. Il pronostico è tutto dalla parte del campione spagnolo, anche se per il tennista di Murcia sarà bene non sottovalutare il suo avversario, che l'ha già battuto sei volte in carriera. A questo punto scopriamo di più Zverev, da anni il miglior tennista tedesco dopo dai tempi di Becker, Stich e Haas. Chi è Alexander Zverev. Di origini russe, è nato ad Amburgo il 20 aprile 1997. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su Alexander Zverev

Alexander Zverev si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto Francisco Cerundolo.

Ultime notizie su Alexander Zverev

