La sparatoria a Minneapolis ha portato alla morte di Alex Pretti, ucciso da dieci colpi di pistola degli agenti dell’Ice. L’uomo era stato messo a terra durante un controllo sabato scorso, e ora gli agenti coinvolti sono stati sospesi. La vicenda solleva molte domande sulla condotta delle forze dell’ordine e sul motivo di quell’intervento.

Alex Pretti è stato ucciso per le strade di Minneapolis il 24 gennaio, crivellato da dieci colpi di pistola dagli agenti dell’ Ice, dopo essere stato scaraventato a terra durante un controllo sabato scorso. Undici giorni prima di essere ammazzato però, scrive Cnn, aveva già avuto uno scontro con gli agenti federali: in un video l’infermiere 37enne appare urlare contro gli agenti federali in un’interazione durata solo qualche secondo. Intanto gli agenti coinvolti nella sparatoria mortale sono stati sospesi dal servizio, ha confermato un alto funzionario del Dipartimento per la sicurezza interna, come da prassi, per consentire lo svolgimento delle indagini interne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alex Pretti ebbe uno scontro con gli agenti Ice 11 giorni prima di morire”. Sospesi i federali che gli hanno sparato

Nuovi video mostrano come Alex Pretti si scontrò con gli agenti federali undici giorni prima della sparatoria mortale.

La vicenda di Alex Pretti si complica.

