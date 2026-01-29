La polizia di Minneapolis ha diffuso subito un video che mostra Alex Pretti, il 37enne morto durante un arresto, mentre si scontra con gli agenti 11 giorni prima del suo decesso. Nel filmato si vede Pretti che si rifiuta di collaborare e cerca di scappare, ma viene fermato. La sua morte ha scatenato nuove polemiche sulla gestione degli arresti e sulla possibile escalation della situazione.

Alex Pretti, il 37enne ucciso dall’Ice durante un arresto a Minneapolis, si era già scontrato con gli agenti 11 giorni prima, come rivelano alcuni video diffusi online. Nei filmati, datati al 13 gennaio, si vede Pretti all’angolo della strada in cui erano radunati i contestatori: dopo aver sputato e urlato contro gli agenti, l’uomo ha spaccato il fanale della loro auto con un calcio. Gli agenti sono usciti dal veicolo e l’hanno buttato a terra per arrestarlo, ma durante la colluttazione il cappotto dell’infermiere si è sfilato e lui è riuscito a fuggire. Le dinamiche non sono del tutto chiare., come ricorda Tgcom24, e non si sa se sia stata proprio l’Ice a lasciarlo andare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alex Pretti aveva già avuto uno scontro con l’Ice prima di morire, ma era scappato (video)

Approfondimenti su Alex Pretti

La sparatoria a Minneapolis ha portato alla morte di Alex Pretti, ucciso da dieci colpi di pistola degli agenti dell’Ice.

Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso l’ospedale per veterani di Minneapolis, è stato tragicamente ucciso il 24 gennaio dalla Border Patrol durante un’operazione di controllo dell’immigrazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Alex Pretti

Argomenti discussi: Caso Alex Pretti: la Nra prende posizione; Usa, l’uccisione di Alex Pretti un punto di svolta?; Alex Pretti, anatomia di un’esecuzione: ecco secondo per secondo cosa è avvenuto a Minneapolis; Alex Pretti aveva in mano un cellulare, la pistola rimossa dalla tasca prima di essere ucciso dai federali a Minneapolis.

Usa, Alex Pretti si scontrò con l’Ice undici giorni prima di morire. Sospesi gli agenti che gli hanno sparatoI Democratici al Senato hanno fissato le loro condizioni per l'approvazione del pacchetto di spesa federale necessario a scongiurare lo shutdown ... affaritaliani.it

Sono stati due agenti a sparare ad Alex PrettiE sono stati sospesi dopo i risultati di un'indagine preliminare che smentisce ancora le tesi dell’amministrazione Trump ... ilpost.it

La Sicilia. . Usa: un video mostra uno scontro di 11 giorni fa di Alex Pretti con l'Ice L'uomo, ucciso a colpi di pistola dagli agenti federali mentre era a terra immobilizzato, si vede sputare e urlare contro un'auto. Il video, verificato da Cnn, è diventato in breve viral - facebook.com facebook

Minneapolis, nuovi video di Alex Pretti: scontro con l'Ice 11 giorni prima della morte #minneapolis x.com