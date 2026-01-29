Mercoledì sono usciti alcuni video che mostrano un nuovo scontro tra Alex Pretti e gli agenti dell’ICE. È accaduto appena undici giorni prima che l’uomo venga ucciso a colpi di pistola dagli agenti federali a Minneapolis. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre continuano le indagini sulla morte di Pretti.

Alcuni video mostrano un altro scontro tra Alex Pretti e gli agenti dell'ICE, avvenuto undici giorni prima della sua morte

Approfondimenti su Alex Pretti ICE

Nuovi video mostrano come agenti ICE picchino Alex Pretti a Minneapolis, 11 giorni prima della sua morte.

La sparatoria a Minneapolis ha portato alla morte di Alex Pretti, ucciso da dieci colpi di pistola degli agenti dell’Ice.

Ultime notizie su Alex Pretti ICE

