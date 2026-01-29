Venerdì mattina, alle 4:30 ora italiana, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev scendono in campo per la semifinale degli Australian Open 2026. La sfida si svolge alla Rod Laver Arena di Melbourne e sarà visibile in diretta streaming. I due si sono già affrontati in passato, ma questa partita promette emozioni intense.

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si ritroveranno venerdì 30 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), non prima delle 04:30 italiane, per disputare la loro semifinale degli Australian Open 2026. Rispettato l’ordine delle teste di serie e confronto che metterà in palio l’accesso all’atto conclusivo nel primo Major della stagione. Lo spagnolo (n.1 del mondo) arriva all’appuntamento in maniera convincente, senza aver perso alcun set e dando una chiara sensazione di superiorità rispetto alla concorrenza. Un tennis a tratti straripante, che in alcune fasi delle partite precedenti ha lasciato a bocca aperta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Alcaraz-Zverev in tv, Australian Open 2026: ufficiale l'orario! Programma e streaming

Per seguire in TV e streaming il match Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026, scopri orari e programma.

Martedì 27 gennaio si svolgeranno i quarti di finale degli Australian Open 2026 nel singolare maschile, con il match tra Carlos Alcaraz e Alex de Minaur.

Alcaraz-Zverev: dove vedere la semifinale degli Australian Open in TV e in streamingUna prestazione da urlo che conferma il momento di forma del numero uno al mondo, intenzionato ad arrivare fino in fondo allo Slam australiano. Alcaraz se la vedrà con Alexander Zverev in una ... tag24.it

Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026: orari semifinali, tv, streamingNel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i ... oasport.it

Quali saranno le finali a Melbourne Torneo singolare maschile Alcaraz Zverev Djokovic Sinner Torneo singolare femminile Sabalenka Svitolina Pegula Rybakina #Tennis #AusOpen #AO2026 - facebook.com facebook

Sinner vola in semifinale Jannik nei quarti di finale dell’Australian Open batte Shelton in 3 set (6-3,6-4,6-4) e conquista così la semifinale dove, ad attenderlo, trova Djokovic Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner saranno le semifinali #Tuttosport #Sinner x.com