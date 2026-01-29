Albanese fa un comizio ProPal Il centrodestra italiano insorge | Oltraggio al Giorno della Memoria

Ieri pomeriggio, davanti alla Commissione Affari Sociali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Francesca Albanese ha tenuto un nuovo comizio per ProPal. La sua presenza è scoppiata subito nel caos tra le fila del centrodestra italiano, che l’ha accusata di aver oltraggiato il Giorno della Memoria. I politici hanno protestato duramente, chiedendo che si prendano provvedimenti. Albanese ha ripetuto le sue posizioni, ignorando le polemiche e continuando il suo intervento. La scena si è ripetuta come un cop

Un nuovo palco, una nuova scenografia, il solito copione. Ieri pomeriggio, di fronte alla Commissione Affari Sociali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è andata in scena una nuova audizione di Francesca Albanese. La sua presenza è stato un autentico colpo di teatro, visto che, all'ultimo minuto, il programma della sessione è stato modificato. Al suo posto avrebbe infatti dovuto parlare il medico Celine Galli. Nel corso della mattinata di ieri i rappresentati del centrodestra italiano hanno sollevato più volte la questione dell'opportunità che, la contestata "Special Rapporteur", tornasse a parlare di Gaza, di Israele e di genocidio in prossimità del Giorno della Memoria.

