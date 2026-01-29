Al Vulcano Buono centinaia di nuove assunzioni con la selezione di E-work

Questa mattina al Vulcano Buono di Nola sono iniziati i recruiting day di E-work. Centinaia di persone si sono presentate per partecipare alle selezioni, che dureranno fino al 31 gennaio. Molti sperano di trovare un’occupazione stabile, altri vogliono sfruttare questa occasione per cambiare lavoro. Le aziende hanno già iniziato a fare le prime assunzioni, creando un fermento tra chi cerca un’occupazione nella zona.

NOLA – Ha preso il via oggi e proseguirà fino al 31 gennaio il Recruting Day all'interno del Vulcano Buono di Nola. Una selezione di aspiranti lavoratori che troveranno collocazione nei negozi della galleria commerciale della struttura. Iniziativa che coincide con il lancio del rapporto con E-Work, primaria realtà europea per il reclutamento delle risorse umane. Per il Vulcano si tratta del primo passo della "Fase 2", che porterà a nuovi investimenti milionari, programmati fino al 2030. "Vulcano può contare su un rinnovato e consolidato impegno del partner finanziario DeA Capital Alternative Funds SGR S.

