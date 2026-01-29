In Italia, un ateneo ha lanciato un corso di cinque anni dedicato alla medicina d’emergenza. La novità sta nel fatto che tutto il percorso si basa sulla simulazione clinica. L’obiettivo è formare professionisti più preparati a gestire le emergenze, in un sistema sanitario sempre più sotto stress. La scelta dell’università punta a migliorare le competenze pratiche dei medici, usando strumenti che riproducono le situazioni più complesse e rischiose.

In un sistema sanitario sotto pressione e in una specialità come la medicina d’emergenza, sempre più complessa e cruciale, l’ Università ha messo a punto un curriculum quinquennale strutturato interamente sulla simulazione clinica. Sovraffollamento, lunghe degenze in pronto soccorso e l’ampliamento del ruolo sociale dei dipartimenti di emergenza, richiedono modelli formativi standardizzati. I programmi di specializzazione italiani in questo campo devono affrontare ulteriori sfide, tra cui la qualità formativa variabile e un accesso limitato alla formazione basata sulla simulazione. Per rispondere a questi problemi, l’ ateneo pavese ha sviluppato un curriculum quinquennale basato sulla simulazione, integrato nel proprio programma di specializzazione in medicina d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al top della medicina d’emergenza. Corso quinquennale dell’Ateneo: la simulazione diventa strategica

