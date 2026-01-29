al sharaa ha un amico a mosca

Ieri il presidente siriano Ahmed al Sharaa è arrivato a Mosca, con la neve che copriva la città. L’incontro con i funzionari russi sembra aver riacceso le conversazioni sulla situazione in Siria. Al Sharaa ha incontrato alcuni esponenti locali e ha parlato di un possibile sostegno di Mosca, anche se i dettagli restano riservati. La visita si inserisce in un momento di tensione crescente nel Paese e di attenzione internazionale.

Ieri il presidente siriano Ahmed al Sharaa è atterrato a Mosca mentre era tutta ricoperta di neve. “Mi ha fatto ricordare la storia, il passato – ha detto a Vladimir Putin una volta giunto al Cremlino – Quante campagne militari hanno tentato di raggiungere Mosca, tutte fallite per il coraggio dei soldati russi e anche per la natura, che vi ha aiutato a difendere questa terra benedetta. Perciò chiediamo sempre a Dio la sua sicurezza”. Una cordialità che è stata ampiamente ricambiata dal presidente russo, che ha espresso soddisfazione per gli sforzi di al Sharaa per ristabilire “l’integrità territoriale della Siria”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Donald Trump ha espresso il suo sostegno al presidente siriano Ahmad al-Sharaa, attualmente impegnato in un’operazione militare contro le forze curde, precedentemente alleate degli Stati Uniti contro l’ISIS.

