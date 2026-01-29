Al Sannazaro in scena Streghe da marciapiede
Il Teatro Sannazaro apre le sue porte per tre serate con lo spettacolo
Dal 30 gennaio al 1 febbraio il Teatro Sannazaro ospita Streghe da marciapiede, testo di Francesco Silvestri e spettacolo diretto da Stefano Amatucci, prodotto da Vomeroff. Una black comedy dal ritmo serrato e dall’atmosfera perturbante, che mescola ironia, mistero e suggestioni visionarie. In scena Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano, protagonisti di un gioco teatrale che oscilla continuamente tra comicità nera e tensione drammatica. La messa in scena è arricchita dai costumi di Teresa Acone, dalla scena di Ciro Lima Inglese, dalle musiche di Valerio Virzo e dal disegno luci di Tommaso Vitiello, con Francesco Effuso come assistente alla regia, Tiziana Beato all’organizzazione e Michele Fierro alla grafica e al visual marketing.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Le Streghe da Marciapiede sul palco del teatro di Busto
Stasera al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio va in scena "Streghe da Marciapiede", una black comedy scritta da Francesco Silvestri e diretta da Stefano Amatucci.
Al Sannazaro in scena "Buio", scritto e diretto da Filippo Gentile
Streghe da marciapiede in scena al SannazaroDal 30 gennaio al 1 febbraio il Teatro Sannazaro ospita Streghe da marciapiede, testo di Francesco Silvestri e spettacolo diretto da Stefano Amatucci, prodotto da Vomeroff. Una black comedy dal ritmo ...
Al Sannazaro in scena TartufoIl Teatro Sannazaro, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore 21, ospita Tartufo, rielaborazione contemporanea del celebre testo di Molière firmata da Michele Sinisi, che ne cura drammaturgia e regi ...
' – Torna in scena dal 12 febbraio al #TeatroSannazaro! Una festa irresistibile con orchestra, balletto, oltre 200 costumi, luci e coreografie scintillanti... Di e con . Il teatro diventa un caffè-concerto e tu sei os
