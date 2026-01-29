Al Sannazaro in scena Streghe da marciapiede

Il Teatro Sannazaro apre le sue porte per tre serate con lo spettacolo

Dal 30 gennaio al 1 febbraio il Teatro Sannazaro ospita Streghe da marciapiede, testo di Francesco Silvestri e spettacolo diretto da Stefano Amatucci, prodotto da Vomeroff. Una black comedy dal ritmo serrato e dall’atmosfera perturbante, che mescola ironia, mistero e suggestioni visionarie. In scena Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano, protagonisti di un gioco teatrale che oscilla continuamente tra comicità nera e tensione drammatica. La messa in scena è arricchita dai costumi di Teresa Acone, dalla scena di Ciro Lima Inglese, dalle musiche di Valerio Virzo e dal disegno luci di Tommaso Vitiello, con Francesco Effuso come assistente alla regia, Tiziana Beato all’organizzazione e Michele Fierro alla grafica e al visual marketing.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stasera al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio va in scena “Streghe da Marciapiede”, una black comedy scritta da Francesco Silvestri e diretta da Stefano Amatucci.

Al Sannazaro in scena TartufoIl Teatro Sannazaro, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio alle ore 21, ospita Tartufo, rielaborazione contemporanea del celebre testo di Molière firmata da Michele Sinisi, che ne cura drammaturgia e regi ... napolitoday.it

