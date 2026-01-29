Al nostro amore dal 30 gennaio al Teatro La Comunità

Questa sera al Teatro La Comunità debutta “Al nostro amore”, una commedia che prende spunto dalla sofisticated comedy anglosassone. Lo spettacolo racconta in modo leggero e divertente le sorprese degli incontri, ma anche temi come la solitudine, la diversità e il rapporto tra genitori e figli. È una pièce che promette di intrattenere il pubblico con humour e sincerità.

Al nostro amore – Happy hour sarà in scena dal 30 gennaio all’8 febbraio al Teatro La Comunità. Lo spettacolo di Luca De Bei vede in scena Barbara Scoppa e Leandro Amato, diretti da Barbara Porta. Al nostro amore – Happy hour ha come protagonisti un uomo ed una donna che si sono dati appuntamento al tavolo di un bar, senza conoscersi. È la prima volta che si vedono e si parlano. Entrambi sono nervosi e sulle difensive. Lei, madre borghese separata dal marito, ha fatto dell’educazione del figlio il suo scopo di vita. Il figlio però è ormai maggiorenne e le si prospetta lo spettro della solitudine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Al Teatro La Comunità di Roma, dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026, va in scena “Al nostro amore – Happy Hour” di Luca De Bei.

